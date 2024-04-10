الأربعاء 10 أبريل 2024
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الدين لله

الجامع الأزهر: فرحة المسلمين بالعيد لن تكتمل إلا بتمام وحدتهم

جريدة الدستور

ألقى الدكتور عبدالفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، خطبة عيد الفطر اليوم من الجامع الأزهر، حيث دار موضوعها حول "عيد الفطر مظهر للوحدة والترابط".

وقال د.العواري: إن فرحة المسلمين بصيامهم وإدراك عيدهم لهي نعمة من أجلَّ النعم التي أنعم الله بها على كل من أدركها، موضحًا أن نعمة الفرحة بهذه النعم لا تكتمل إلا بما منحه هذا الشهر الفضيل لنا من مظاهر متعددة حرِّى بالمسلمين أن يتدارسوها ليأخذوا منها دروسًا وعبرًا تحتاجها الأمة في حاضرها ومستقبلها، والتي يأتي في مقدمتها إدراك معاني الوحدة والاجتماع والترابط والتكاتف والتعاون؛ حتى تكون أمة الصيام مجتمعة على قلب رجل واحد، صامت وأفطرت لربها وتعايشت مع كلامه بتوقيت دقيق في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح خطيب الجامع الأزهر أن مظهر وحدة المسلمين في صومهم وإفطارهم، مظهر يدل على تآلف القلوب وتماسكها، مؤكدًا أن: أمة الإسلام أمة الوحدة والاجتماع، لا تعرف الفرقة والاختلاف، ولا التنازع والتقاتل، ولا الشحناء والبغضاء، فتلك أمراض نهت عنها الشريعة، وحذر منها حامل لواء الشريعة النبي ﷺ حين قال: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا- ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن فرحتنا بالعيد وإتمام الصيام لن تتحقق ولن تكتمل إلا بتمام وحدتنا، موضحًا أن ما يحقق تمام هذه الوحدة أن تصفو القلوب، وتتصافح الأيادي، وتسلم الصدور، وتوصل الأرحام، ويبر الآباء والأمهات، ويفتش عن الأرامل واليتامي والمساكين وأن يحسن إلى الخير. كلها معانٕ وأخلاق تؤكد معني الوحدة. والتي على المسلم إذا أرادها أن يبدأ بالأسرة الصغيرة بين زوجته وأولاده، يصافحهم في صباح العيد، ويشاركهم الفرحة وإدخال السرور على قلوبهم فتتحقق وحدة الأسرة التي إذا تحققت، تحققت وحدة المجتمع والوطن، مؤكدًا أن دين الإسلام هو دين الحب والسماحة واليسر، على المسلمين أن يشاركوا الآخرين بالفرح في العيد، وأن يفرحوا أبناءهم، وأن يدخلوا السرور عليهم في إطار قواعد الشرع.

الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين كلية أصول الدين عضو مجمع البحوث خطبة عيد الفطر ن الجامع الأزهر

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