أسامة الأزهري في حوار خاص على قناة "الناس" أول يوم العيد

يحل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ضيفا في حوار خاص ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، في أول أيام عيد الفطر المبارك، فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويتناول الحوار، ذكريات العيد، وماذا يفعل الناس بعد رمضان، وكيف تميز المصريون بالاحتفال بالعيد؟.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.