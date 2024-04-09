الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهري في حوار خاص على قناة "الناس" أول يوم العيد

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

يحل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ضيفا في حوار خاص ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، في  أول أيام عيد الفطر المبارك، فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

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أسامة الأزهرى يروى قصة الإمام أبى محمد سهل بن عبدالله التسترى

ويتناول الحوار، ذكريات العيد، وماذا يفعل الناس بعد رمضان، وكيف تميز المصريون بالاحتفال بالعيد؟.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها. 

 

 

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ذكريات العيد ماذا يفعل الناس بعد رمضان كيف تميز المصريون بالاحتفال بالعيد

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