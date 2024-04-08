الإثنين 08 أبريل 2024
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أسامة الأزهري يروي قصة الإمام أبي محمد سهل بن عبدالله التستري

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

قال الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إنه كلما اقترب شهر رمضان من الختام ازدادت أيامه حلاوة وأنسًا في القلوب، وازداد الشجن بأن تطوى وتنتهي أيام وساعات الشهر المبارك الذي يتجلى على القلوب بالسكينة والروحانية، والذي هو معراج لصفاء الألباب والأرواح والقلوب والعقول.

الإمام أبي محمد سهل بن عبدالله التستري

وتحدث الدكتور أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج "لحظة صفا" المذاع عبر "راديو 9090"، عن الإمام أبي محمد سهل بن عبد الله التستري، مضيفًا أنه من كبار الأولياء، ويقال عنه إنه لم يكن له في وقته نظيرًا في معاملة المولى سبحانه وفي الورع، وكان صاحب كرامات وكان أحد آئمة القوم الصالحين.

وتابع: وقع لسيدنا الإمام التستري قصة عجيبة، حيث يقول: قال لي خالي يومًا ألا تذكر الله الذي خلقك، فقولت كيف أذكره، فقال له خاله: قُل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك "الله معي، الله ناظرًا إليّ، الله شاهدًا عليّ".

التستري الإمام أبي محمد سهل بن عبد الله التستري أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري قصة الإمام أبي محمد سهل بن عبد الله التستري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

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