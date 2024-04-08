الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سقوط مسيرة مفخخة فى منطقة رأس الباقورة بالجليل الغربى أُطلقت من لبنان

سقوط مسيرة مفخخة
سقوط مسيرة مفخخة في منطقة رأس الباقورة

أفاد إعلام إسرائيلي عن سقوط مسيرة مفخخة في منطقة رأس الباقورة بالجليل الغربي أطلقت من لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق

أكدت يوانا فرونِتسكا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والجنرال أرولدو لاثارو، رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أن ستة أشهر مرت منذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، وما زال مستمرًا بلا هوادة، محدثًا خسائر فادحة طالت كلا الجانبين.

وأشار البيان إلى تأثر حياة الآلاف من الأشخاص بشكل كبير، وفقد عشرات المدنيين أرواحهم بشكل مأسوي، بينما فقد آخرون منازلهم وسبل عيشهم وأي شعور باليقين بالمستقبل.

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