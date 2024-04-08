الإثنين 08 أبريل 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: الجنوب اللبنانى مشتعل والجيش الإسرائيلى يعلن الانتقال للهجوم

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

علق أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، عن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بالاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم فيما يتعلق بالعمليات على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث يتبادل الاحتلال وحزب الله اللبناني إطلاق النار بشكل متزايد منذ اليوم التالي لشن حماس هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9 غارات على الجنوب اللبناني

وقال، إن الوضع في الجنوب اللبناني مشتعل، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9 غارات على مدار الساعات الماضية استهدفت مناطق في القطاعات المختلفة في الجنوب والأوسط والغربي لم يسلموا جميعًا من الاعتداءات الإسرائيلية على مدار الساعات الماضية، لافتًا إلي أن قوات الاحتلال قامت بغارات جوية على مناطق بعيدة تمامًا عن الاستهداف لم يصلها القصف من قبل، مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابة العديد من المواطنين.

 

غارات جوية متزامنة مع قصف مدفعي على أطراف البلدات في الجنوب اللبناني

وتابع، أن الهجمات الإسرائيلية ربما تكون موجة جديدة عنيفة من قبل جيش الاحتلال في غارات جوية متزامنة مع قصف مدفعي على أطراف البلدات في الجنوب اللبناني، خاصة البلدات الموازية للشريط الحدودي، منوهًا بأن حزب الله كان له رد باستهداف المنشآت العسكرية الإسرائيلية على طول الشريط الحدودي، وكان أكبر هذه العمليات هو استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في نطاق الجولان المحتل بعشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا من أكبر العمليات التي تستفز إسرائيل بشكل كبير ولكن تلك العملية جاءت ردًا على استهداف المدنيين ومنازلهم في قطاعات واسعة في الجنوب اللبناني.

واختتم أن هناك بعض البلدات باتت شبه خالية من سكانها خاصة التي تتعرض للقصف المكثف، فهناك أكثر من 100 ألف نازح من الجنوب اللبناني جراء الوضع والقصف الإسرائيلي لهذه البلدات، لافتًا بوجود تضرر كبير لكل القطاعات سواء البنية التحتية في قطاعات الزراعة والاستصلاح والثروة الحيوانية والتي تشتهر بها الجنوب اللبناني والتي طالت أيضًا دور العبادات.

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