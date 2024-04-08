الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية تعرض حجم الجهود والمساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء العدوان

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا يكشف حجم الجهود والمساعدات التي قدمتها مصر إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتى اليوم، وجاءت كالتالى:-

دخول 19.354 شاحنة إغاثية تحمل 19.952 طن من المواد الطبية.

دخول 10.435 طن من الوقود و123.453 طن من المواد الغذائية.

تقديم 26.692 طن من المياه و44.103 طن مواد إغاثية أخرى.

دخول 2.023 طن من الخيام و123 سيارة إسعاف مجهزة.

استقبال 3.764 مصاب ومريض من غزة ومعهم 6.191 مرافق.

استقبال 66.759 من الرعايا الأجانب و6.330 من المصريين.

دخلت لشمال غزة خلال الأيام الماضية من شهر رمضان 322 شاحنة.

مصر ترفع عدد الشاحنات الإنسانية لغزة إلى 300 شاحنة يوميًا.

قطاع غزة الجهود والمساعدات التي قدمتها مصر مصر العدوان الإسرائيلى العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة

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