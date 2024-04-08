الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نيكاراجوا: الحكومة الألمانية صدرت لإسرائيل معدات عسكرية بـ326 مليون يورو خلال 2023

معدات عسكرية
معدات عسكرية

قال الفريق القانوني لنيكاراجوا إن شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحًا من الحرب في قطاع غزة.

 

وتابع، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن ما حدث في 7 أكتوبر لم يحصل من فراغ وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة، ولا توجد حماية للمدنيين في غزة والوضع يتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى.

 

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية صدرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023، مما زاد الدعم العسكري الألماني لإسرائيل 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل ارتفعت خلال فترة الحرب بدلًا من أن تتوقف.

 

واختتم الفريق القانوني لنيكاراجوا بأنه لم يتم وقف الدعم العسكري الألماني لإسرائيل حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية.

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