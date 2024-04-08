الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات الجليل الغربى للاشتباه بتسلل طائرات مُسيّرة

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي للاشتباه بتسلل طائرات مُسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل على بُعد خطوة واحدة فقط من النصر فى حرب غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن إسرائيل على بُعد خطوة واحدة فقط من النصر في حرب غزة، متعهدًا بعدم وقف إطلاق النار حتى تُفرِج حركة حماس الفلسطينية عن المحتجزين كافة.

وقال نتنياهو: "نحن على بُعد خطوة واحدة من النصر، لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع".

الجليل مستوطنات الجليل الغربي تسلل طائرات مسيرة صفارات الإنذار صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل وسائل اعلام إسرائيلية

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