صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات الجليل الغربى للاشتباه بتسلل طائرات مُسيّرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي للاشتباه بتسلل طائرات مُسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل على بُعد خطوة واحدة فقط من النصر فى حرب غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن إسرائيل على بُعد خطوة واحدة فقط من النصر في حرب غزة، متعهدًا بعدم وقف إطلاق النار حتى تُفرِج حركة حماس الفلسطينية عن المحتجزين كافة.

وقال نتنياهو: "نحن على بُعد خطوة واحدة من النصر، لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومفجع".