القاهرة الإخبارية: طائرات الاستطلاع الإسرائيلى تحلق بكثافة فى أجواء قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلي تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، لافتًا إلى أن الطائرات مزودة بأجهزة تقوم بالتشويش على أجهزة البث الإذاعية والاتصالات والإنترنت.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الطائرات لا تفارق أجواء قطاع غزة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه منذ صباح اليوم تحلق الطائرات الإسرائيلية على علوِ منخفض في أجواء القطاع، ربما هذا ينذر برصدها أشياءً في القطاع، أو قيامها بمهمات استخباراتية.

خشية حقيقية من التهديدات الإسرائيلية المستمرة

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية أن المواطنين والنازحين الذين يقطنون في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع لديهم خشية حقيقية من التهديدات الإسرائيلية المستمرة على مدار الساعة بعملية عسكرية ضد رفح.

وتابع: رفح على مدار هذا العدوان كانت تتعرض لقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأمس شهدنا العديد من الغارات التي استهدفت مدينة رفح، وأدت لإصابة عدد من المواطنين.