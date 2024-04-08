الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: طائرات الاستطلاع الإسرائيلى تحلق بكثافة فى أجواء قطاع غزة

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلي تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، لافتًا إلى أن الطائرات مزودة بأجهزة تقوم بالتشويش على أجهزة البث الإذاعية والاتصالات والإنترنت.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الطائرات لا تفارق أجواء قطاع غزة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه منذ صباح اليوم تحلق الطائرات الإسرائيلية على علوِ منخفض في أجواء القطاع، ربما هذا ينذر برصدها أشياءً في القطاع، أو قيامها بمهمات استخباراتية.

خشية حقيقية من التهديدات الإسرائيلية المستمرة

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية أن المواطنين والنازحين الذين يقطنون في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع لديهم خشية حقيقية من التهديدات الإسرائيلية المستمرة على مدار الساعة بعملية عسكرية ضد رفح.

وتابع: رفح على مدار هذا العدوان كانت تتعرض لقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأمس شهدنا العديد من الغارات التي استهدفت مدينة رفح، وأدت لإصابة عدد من المواطنين. 

غزة قطاع غزة طائرات الاستطلاع الإسرائيلي طائرات الاستطلاع الإسرائيلي تحلق بكثافة أجواء قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ33207 شهداء منذ 7 أكتوبر

بعد الانسحاب من جنوب غزة.. جالانت: الجيش يستعد لعمليات مستقبلية

سقوط مسيرة مفخخة فى منطقة رأس الباقورة بالجليل الغربى أُطلقت من لبنان

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات الجليل الغربى للاشتباه بتسلل طائرات مُسيّرة

ارتفاع حصيلة الاعتقالات للعدوان الإسرائيلى على غزة لـ8145 منذ 7 أكتوبر

رئيس وفد نيكاراجوا بـ"العدل الدولية": الولايات المتحدة وألمانيا تدعمان حرب الإبادة الإسرائيلية فى غزة

القاهرة الإخبارية: دخول 248 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل إرسال المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبوسالم

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

القبض على رجل أعمال قطرى هارب من 76 حكمًا قضائيًا فى الشيخ زايد

122 يومًا إجازة فى السنة.. تحرك برلمانى لاستثناء 3 قطاعات من العطلات الرسمية

صلاح: سامسون أفضل من يتحرك فى الثلث الهجومى.. و"روقا" طلب الرحيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح