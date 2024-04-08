بعد الانسحاب من جنوب غزة.. جالانت: الجيش يستعد لعمليات مستقبلية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت مضطر لتبرير انسحاب الفرقة 98 وهي آخر الفرق العاملة، تحديدًا في جنوب قطاع غزة، بعد 4 أشهر من إتمام مهامها العسكرية.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن "جالانت" برر القول بأن هناك عمليات كانت مخصصة ومرصودة الأهداف لهذه الفرقة، وتم الانتهاء من هذه الأهداف، كما أكد استعداد الجيش لعمليات مستقبلية بعد إعلان إسرائيل انسحابها من جنوب غزة.

معلومات استخباراتية تفيد بوصول بعض المحتجزين

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إلى أن الإعلام العبري كان يروج على لسان الساسة الإسرائيليين بأن محمد الضيف ويحيى السنوار متواجدان بخان يونس، وأن هناك معلومات استخباراتية تفيد بوصول بعض المحتجزين في المنطقة، ولهذا بررت عملياتها العسكرية هناك، والاقتحامات البرية المستمرة.