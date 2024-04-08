تطورات الوضع فى السودان.. سلاح الجو يقصف مواقع لـ"الدعم السريع" فى الفاشر

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن سلاح الجو السوداني قصف مواقع لميليشيا الدعم السريع في الفاشر، ونقابة الأطباء أعلنت عن ارتكاب "الدعم السريع" جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية: إننا شهدنا تحليقًا لطيران الجيش السوداني بمنطقة الفاشر، حيث تتواجد بأطرافها مجموعات كبيرة من "الدعم السريع".

الجيش السوداني دخل منطقة ود مدني

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم أن الجيش السوداني دخل منطقة ود مدني، حيث تتواجد قوات كبيرة للجيش السوداني، فضلًا عن التحليق المكثف لطيران الجيش السوداني على ولاية الجزيرة، التي استباحتها ميليشيا الدعم السريع، وقامت بعمليات نهب كبيرة، وقتلت أعدادًا كبيرة من المواطنين.