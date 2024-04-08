"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ محاولة طعن عند حاجز "تياسير"

علقت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، على استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال ومزاعم إسرائيلية بمحاولة تنفيذ الضحية لعملية طعن.

الشهيدة لم تعرف هويتها بعد ولم تسلم إلى أي جهة حتى الآن

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الشابة الفلسطينية استشهدت برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ محاولة طعن عند حاجز تياسير في الأغوار الشمالية، وتم غلق جميع المداخل والمخارج بالكابلات بجانب استنفار أمني كبير من قوات الاحتلال بعد إطلاق النار علي الشهيدة الفلسطينية، لافتة إلى أن الشهيدة لم يعرف هويتها بعد ولم تسلم إلى أي جهة حتى الآن.

اعتقالات بشكل شبه يومي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية

وتابعت، أن هناك اعتقالات بشكل شبه يومي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال 45 فلسطينيًا على الأقل منذ صباح الليلة الماضية وفجر اليوم، ما ارتفع عدد المعتقلين من النساء والرجال والأطفال لـ8145 فلسطينيًا، لافتًا إلى أن تلك الإحصائية لا تشمل الفلسطينيين في قطاع غزة.