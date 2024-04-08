زعيم المعارضة الإسرائيلية: قوتنا ونوابنا بالكنيست أكثر مما يملكه بن غفير وسموتريتش

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: لدينا 24 نائبا بالكنيست وهم أكثر بكثير مما يملكه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

حان الوقت لإعادة المختطفين الآن

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "الغد" الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه حان الوقت لإعادة المختطفين الآن.

وتوجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى واشنطن، السبت، لإجراء محادثات مع مسئولين كبار، وسط تصاعد التوتر بين حكومتي البلدين بشأن طريقة إدارة إسرائيل للحرب في غزة.