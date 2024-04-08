الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: قوتنا ونوابنا بالكنيست أكثر مما يملكه بن غفير وسموتريتش

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: لدينا 24 نائبا بالكنيست وهم أكثر بكثير مما يملكه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

 حان الوقت لإعادة المختطفين الآن

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "الغد" الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه حان الوقت لإعادة المختطفين الآن.

وتوجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى واشنطن، السبت، لإجراء محادثات مع مسئولين كبار، وسط تصاعد التوتر بين حكومتي البلدين بشأن طريقة إدارة إسرائيل للحرب في غزة.

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