إمام الحسين: العيد فرصة لصلة الأرحام والتراحم فيما بيننا

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، على فضل الصيام وفضل القيام فى شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن يوم العيد هو يوم الفرحة والبهجة والسرور كما قال النبي.

وأضاف خطيب مسجد الحسين، خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك، أن العيد فرصة لصلة الأرحام والتراحم فيما بيننا، قائلا "صلوا أرحامكم فى هذا اليوم المبارك".

وتابع: “فى هذا اليوم الله يتجلى على عباده فى الدنيا جزاء ما قدموا من صلاة وصيام وقراءة قرآن فى شهر رمضان فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة”.