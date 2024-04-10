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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

إمام الحسين: العيد فرصة لصلة الأرحام والتراحم فيما بيننا

خطبة صلاة عيد الفطر
خطبة صلاة عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، على فضل الصيام وفضل القيام فى شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن يوم العيد هو يوم الفرحة والبهجة والسرور كما قال النبي.

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شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين

وأضاف خطيب مسجد الحسين، خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك، أن العيد فرصة لصلة الأرحام والتراحم فيما بيننا، قائلا "صلوا أرحامكم فى هذا اليوم المبارك".

وتابع: “فى هذا اليوم الله يتجلى على عباده فى الدنيا جزاء ما قدموا من صلاة وصيام وقراءة قرآن فى شهر رمضان فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة”.

مسجد الإمام الحسين خطيب مسجد الإمام الحسين رمضان المبارك فضل الصيام يوم العيد

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