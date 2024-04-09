الشبراوي يهنئ الرئيس والشعب بالعيد ويدعو الله أن يحفظ مصر

وجه المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة المصرية، وشعب مصر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أن مصر وشعبها أنعم المولى عز وجل عليهم بنعمة الأمن والأمان تحقيقًا لقول المولى عز وجل في كتابه العزيز ﴿ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين﴾ وتصديقًا لقول أشرف الخلق حضرة سيدنا محمد رسول اللهﷺ ﴿أن أهل مصر في رباط﴾ وهو ما تجلى عيانًا وعشناه بعد ما شهدته مصر في 2011 ووقوع عدد من دول المنطقة في براثن الفتن والفوضى، لكن المولى عز وجل يسر لمصر قائدًا حكيمًا حريصًا على وطنه فكان ولا يزال مؤيدًا من الله ورسوله في كل خطواته التي خطى بها محافظًا على سلامة الوطن واستقراره.

وأضاف الشبراوي، إننا ندعوا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار فهي بمثابة عيد يحمل الفرحة ونحن نعيش آمنين في ظل منطقة تعصف بها الأحداث، وندعوا الله عز وجل أن يحفظ لمصر رئيسها وجيشها وتماسك شعبها ضد كل من يحاول أن ينحرف بمسار مصر عن حقيقة هويتها ووسطيتها، وكل عام وأنتم بخير.