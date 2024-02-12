الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز

الدين لله

الشبراوي: الحب في الله أساس العلاقات القائمة على المودة والرحمة

الشيخ الشبراوي
الشيخ الشبراوي

أكد المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن العلاقات الإنسانية والإجتماعية قائمة على المودة والرحمة وهذا الأمر ليس قاصرًا على العلاقة بين الرجل والمرأة وحسب بل هو يمتد لكل أشكال العلاقات الإنسانية والإجتماعية، فالمودة والرحمة تعكس لين القلب ورقته ما ينعكس على الأخلاق وهو الأمر الأساسي في علاقات وتعاملات البشرية فيما بينها.

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وأضاف الشبراوي، فنجد من يتعامل بمبدأ المودة والرحمة هو صاحب قلب ممتلئ بالحب، ومنبع ومنتهى الحب يكون لله وفي الله عز وجل، فالحب في الله أساس راسخ لكل علاقة إنسانية وإجتماعية سليمة لا تسعى لتحقيق مصالح شخصية أو رغبات وأهواء ذاتية، فنجد المولى عز وجل في قوله تعالى ﴿قوم يحبهم ويحبونه﴾ بين لنا درجة ومكانة المحبين، وإن الحب في الله هو قوة دافعة وطاقة إيجابية كامنة تحرك الكون من حولنا إذا ما تدبرنا، وعلى النقيض من ذلك القاسية قلوبهم المنزوعة الحب فهم كالحجارة أو أشد قسوة.


وأشار شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، المهندس/ محمد عبدالخالق الشبراوي، إن الحب في الله نور وجمال يدفع العلاقات الإنسانية والإجتماعية إلى التخلي عن المعايب والنواقص، ويوجه هذه العلاقات إلى طرق الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

العلاقات الإنسانية والإجتماعية المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي المودة والرحمة

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