السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الشبراوى: نقف مع الرئيس والجيش حفاظًا على أمن مصر ونحذر من حرب عالمية

الشيخ الشبراوي
الشيخ الشبراوي

أكد المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، دعمه الكامل لما تتخذه القيادة السياسية من قرارات وإجراءات سيادية بهدف الحفاظ على سيادة وحرمة الحدود المصرية وقدسيتها، مشيدًا بكل ما تتخذه القوات المسلحة من إجراءات وتدابير احترازية للحفاظ على أمن وسلامة الحدود.

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وقال الشبراوي، إننا جميعًا في الطريقة الشبراوية الخلوتية، نقف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي - المؤيد من الله ورسوله- في كل إجراءاته وقراراته التي يتخذها واتخذها منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي شن حربه الشعواء على الشعب الفلسطيني، وطالبنا في أكثر من بيان بأن ينصت الجميع لما يقوله الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقنًا لإراقة الدماء البريئة وسعيًا لتحقيق السلام، فنحن ندعم حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وندعم نضال الشعب الفلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وفي هذا الصدد أعلنا ونعلن أننا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وسلبه حقه في أن يعيش على أرض دولته، كما أننا نرفض وبشدة تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي دعاوي وبأي شكل مهما كانت الإغراءات، سواء إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر لأن هذا ببساطة تصفية للقضية الفلسطينية.

وحذر الشبراوي، من اندلاع حرب عالمية ثالثة مترامية الأطراف والمناحي قائلًا: “نحن لسنا ممن يضعون رأسهم في الرمال، فإذا ما كتب علينا القتال فنحن له وأهله، ولن تكون حربنا حربا عسكرية وحسب، بل إنها ستكون حربًا بمفهومها الشامل في جميع المناحي عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا وفي كل القطاعات، بهدف إسقاط من نادى بقيام كيان شيطاني - الكيان الإسرائيلي الصهيوني - على أرض ليست بأرضه وكل من قدم لها الدعم حتى تظل مستمرة في ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وفي ذات الوقت تعارض - الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي - حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه”.

المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية القيادة السياسية المصرية القوات المسلحة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي حق الشعب الفلسطيني

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