الأحد 31 مارس 2024
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الدين لله

"القصبي" يشارك في الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي بعد تجديده (صور )

القصبي يشارك في الافتتاح
"القصبي" يشارك في الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي بعد تجديده

شارك الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، وأبناء الطريقة في الافتتاح الرسمي للمسجد بعد عملية إعادة تطويره التي استغرقت قرابة التسعة أشهر.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، أن الطريقة الشبراوية الخلوتية، واحدة من أهم وأعرق الطرق الصوفية الموجودة في مصر والعالم، وقد ساهمت عبر سنوات ممتدة في إظهار حقيقة الدين الإسلامي السمح الوسطي، وأنها أسهمت ولاتزال في إعلاء قيم الدين الإسلامي الصحيح من خلال منهج التصوف القائم على المحبة.

وأضاف القصبي، أن أصل "التصوف" هو حضرة النبي، موضحًا أن التصوف تطبيق كامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا القيم الصوفية من الرسول الصادق الامين حتى قبل الرسالة، ولدينا فى مصر ٧٨ طريقة صوفية، وكلها أصلها رسول الله، والإحصائيات تؤكد وجود كم هائل من المصريين على المنهج الصوفي.

فيما قدّم المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، الشكر إلى الدكتور القصبي، على حضوره في هذا اليوم أثناء تقديمه هدية تذكارية القصبي بمناسبة الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي،مؤكدًا أن منهج الطريقة الشبراوية الخلوتية، سيظل كما هو مهتمًا بإظهار حقيقة الدين الإسلامي من خلال التربية، ولعل شعار الطريقة يلخص ذلك ( شريعة. طريقة. حقيقة. تزكية النفس).

جدير بالذكر أن مسجد الطريقة الشبراوية الخلوتية، قد شهد عملية تطوير وإعادة تأهيل استغرقت قرابة التسعة أشهر، تم خلالها مراعاة الحفاظ على النسق المعماري للمسجد والذي يرجع لأريعينيات القرن الماضي.

"القصبي" يشارك في الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي بعد تجديده
"القصبي" يشارك في الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي بعد تجديده
"القصبي" يشارك في الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي بعد تجديده
"القصبي" يشارك في الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي بعد تجديده
"القصبي" يشارك في الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي بعد تجديده
الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية الطريقة الشبراوية الخلوتية

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