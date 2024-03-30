وزير الأوقاف: الإعلام ساهم بقوة في خلق حالة إيمانية وثقافية فريدة في رمضان

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا مساء اليوم السبت بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور كل من الدكتور سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومحمد نوار رئيس الاذاعة المصرية، ومحمد الأبنودي رئيس تحرير عقيدتي.



وخلال الاجتماع رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور جميعًا، مؤكدًا أن المساجد تشهد حالة إيمانية فريدة وغير مسبوقة، وأن أمور الدعوة والمساجد وما بها من فعاليات تسير بصورة ممتازة، مشيدًا بالحالة الفريدة التي صنعتها القنوات الفضائية بالتلفزيون المصري وقنواته، والمتحدة للإعلام ممثلة في قناتي الحياة والناس اللتين تنقلان صلاة العشاء والتراويح والابتهالات والملتقيات الفكرية والثقافية، مؤكدًا أن الإعلام المرئي هذا العام والعام الماضي قد ساهم في خلق حالة إيمانية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى الجهود الاستثنائية للإعلام المسموع والمقروء.

ولفت إلى أن ما تم في المساجد لاقى إقبالًا جماهيريًّا غير مسبوق، حيث تم إضافة قراءة ورش بصلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين، مع الاستعانة بكبار القراء والمبتهلين، في العديد من المساجد من ذلك المسجد الجامع الكبير بمدينتي ومسجد الرحمن بالرحاب ومسجد السيدة نفيسة ومسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة ومسجد المهند ومسجد حسن الشربتلي ومسجد عبد العظيم لقمة ومسجد الدكتور شوقي المتيني ومسجد الصديق بشيراتون ومسجد بلال بن رباح بالمقطم ومسجد شريف بالمنيل ومسجد الفتح برمسيس ومسجد الاستقامة بالجيزة ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط، ومسجد الفتح بالزقازيق، والمسجد الأحمدي بطنطا والمسجد الإبراهيمي بدسوق وغيرها من المساجد الكبرى، حتى شهد القاصي والداني بأن رمضان بالمساجد هذا العام غير مسبوق، ولا تقل الكثافة في هذه المساجد عن الكثافة في مسجد الإمام الحسين.

ووجه وزير الأوقاف خلال الاجتماع، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) إنشاء وتطويرًا، سائلا الله (عز وجل) أن يوفق سيادته لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

وذكر وزير الأوقاف، أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11887 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- ومسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- ومسجد السيدة فاطمة النبوية -رضي الله عنها- ومسجد السيدة رقية -رضي الله عنها- كدرة تاج لتطوير هذه المساجد، فمصر عامرة ببيوت الله -عز وجل-، وستظل بإذن الله حصنًا منيعًا لدين الله.

كما أكد وزير الأوقاف خلال اللقاء، أن الاهتمام بعمارة بيوت الله -عز وجل- معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير، وأن كم المقارئ القرآنية والختمات القرآنية التي عقدت غير مسبوق، حيث تم عقد أكثر من 100 ختمة، ويوم الاثنين القادم سيتم عقد 40 ختمة، إضافة إلى الندوات، والخواطر، إضافة إلى 550 سهرة رمضانية، إضافة إلى برنامج سفراء دولة التلاوة بمختلف دول العالم والذي يذاع على قناة الناس يوميًّا.

وعن جهود هيئة الأوقاف، قال إنها حققت أعلى عائد شهري في تاريخها في شهر مارس الجاري، وأشار إلى زيادة الإقبال على مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف هذا العام، وذلك للثقة الكبيرة التي حظي بها هذا المشروع سواء في الجمع والتحصيل حيث يتم الاستفادة بكل أموال الصكوك في المشروع ولا يتم خصم أية مبالغ أو مصاريف إعلانية من أموال الصكوك أم في التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجان المشتركة بالمحافظات من الأوقاف والتضامن وتحت إشراف المحافظين، مؤكدًا أن صكوك الإطعام يجرى تخصيص جزء منها لمساعدة أهالينا في غزة، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام.

واستعرض وزير الأوقاف، إنجازات الأوقاف في الربع الأول من العام 2024م والتي من أهمها: إصدار (14) مؤلفًا ومترجمًا، وافتتاح (428) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا، وفرش (808) مسجد، و(1709563) جنيهًا مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصداراته، وأكثر من (63) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، وتوزيع (320) طن سلع غذائية منها (40) طن لأهالي غزة، و(150) طن لحوم منها (10) طن لأهالي غزة من مشروع صكوك الإطعام.

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