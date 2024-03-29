الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الآلاف يؤدون صلاتى العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدى آلاف المصلين، اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة العشرين من ليالي شهر رمضان الفضيل، حيث جاءوا من مختلِف محافظات الجمهورية، لأداء الصلاة في رحاب الأزهر بجانب الطلاب ‏الوافدين بالأزهر، الذين جاءوا من أكثر من مئة دولة، حيث تقدمهم في الصلاة لفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

وتؤدى صلاتا العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، حيث يؤم المصلين فيهما نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، فيما يقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

وتقدم المصلين في الصلاة الليلة، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة النمل برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي النمل والقصص، برواية البري عن الإمام ابن كثير المكي، وهشام عن الإمام ابن عامر الشامي، وخلف عن الإمام حمزة الكوفي.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

آلاف المصلون صلاتي العشاء والتراويح الجامع الأزهر شهر رمضان

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