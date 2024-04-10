آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الجامع بالقاهرة الجديدة

أدى آلاف من المصليين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجامع الكبير في القاهرة الجديدة، في مشاهد مبهجة تعبر عن فرحة المصريين بالعيد، حيث اجتمع المئات من المصليين قبل فجر يوم العيد داخل المسجد استعدادا لصلاة الفجر، وبعدها بدأ التكبير لصلاة العيد.

استمر توافد المصليين على المسجد والساحة الخارجية حتى صلاة العيد التي أقامها الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب المسجد في تمام الساعة ٥:٥٩ دقيقة.

وعقب الصلاة، شدد الأبيدي على ضرورة الاستمرار في الأداء والمداومة على الطاعة والتخلق بالأخلاق المحمدية.

وقال إن من الدروس المستفادة بعد صيام رمضان المداومة على الطاعة وحراستها، حيث ينبغي على المسلم حراسة الطاعة وصيانة العبادة وعدم الغرور والعجب في أدائها.

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