نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

أعرب نقيب القراء، الشيخ محمد حشاد، عن حزنه الشديد مما حدث من الشيخ محمد حامد السلكاوي، قارئ فجر اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن رنين هاتفه لم يتوقف؛ بسبب كثرة الاتصالات سواء من الغيورين على كتاب الله أو من الإعلاميين والصحفيين.

وفي ذات السياق، قال محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، إن الشيخ حشاد ينتظر قرار اللجنة الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعنية باختبار واعتماد قراء القرآن الكريم والمبتهلين، لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي.

وتابع: واتخاذ قرار ضد "السلكاوي" ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه ويخطئ في حق القرآن الكريم، وأيضًا من أجل الحفاظ على كتاب الله عز وجل.