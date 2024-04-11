الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

جهود دعوية مكثفة للأوقاف في رمضان.. دروس للنشء بـ 13573 مسجدًا

أرشيفية
أرشيفية

بذلت وزارة الأوقاف، جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بمجال الدعوة خلال شهر رمضان المبارك في جميع مساجدها وتقديم خدمات تثقيفية ودعوية لكافة رواد المساجد.

txt

ضمن جهودها لخدمة كتاب الله.. "الأوقاف" تعقد 17637 مقرأة خلال شهر رمضان

وجاء تكثيف الأنشطة الدعوية وبرامج الدعوة الإلكترونية لوزارة الأوقاف كما يلي: 
 

 الأنشطة الدعوية:


1- تم عقد ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) بالقاهرة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.
2- تم عقد ملتقى الفكر بجميع المديريات الإقليمية  بمسجد رئيس بكل محافظة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.
3- تم عقد ملتقى الفكر للواعظات الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) بالقاهرة عقب صلاة الظهر يوميًّا، بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف.
4- تم عقد ملتقى الفكر للواعظات بالمديريات بعدد 21 مديرية بعد صلاة الظهر.
5- تم عقد أكثر من 30 ألف درس يوميًّا خلال شهر رمضان عقب صلاة العصر لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف تناولوا فيها أحكام الصيام وفضائله، ومفطرات الصيام، ورخص ومبيحات الفطر في رمضان، وأحكام زكاة الفطر، وغير ذلك.
6- تم عقد خاطرة التراويح لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف، وتم عقد الدرس يوميًا عقب صلاة التراويح بجميع المساجد ما بين ( 5-7 ) دقائق.
7- تم عقد خاطرة الفجر، يوميًا عقب صلاة الفجر في حدود خمس دقائق. 
8- تم إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية. 
9- إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ9139 مسجدًا. 
10- إقامة سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ5439 مسجدًا.
11- تمت إقامة عدد 80 ندوة تثقيفية بمراكز الثقافة الإسلامية بالمديريات الإقليمية بالتعاون مع عمداء المراكز.
12- تمت إقامة عدد 1212 ندوة للناشئة والطفل بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية بحضور عدد من الأئمة والواعظات.
13- تم عقد دروس النشء يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر بعدد 13573 مسجدًا. 
14- أكثر من مائتي موفد إمام وقارئ لأكبر المساجد وأهم المراكز الإسلامية بالعالم.
- هذا فضلًا عن الندوات التثقيفية المشتركة التي عقدتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبعض الجهات الأخرى.
وفي جانب البرامج التلفزيونية والإذاعية والإلكترونية والمقالية.

خدمة القرآن الكريم رمضان المبارك شهر رمضان المبارك مجال الدعوة خلال شهر رمضان

مواد متعلقة

ضمن جهودها لخدمة كتاب الله.. "الأوقاف" تعقد 17637 مقرأة خلال شهر رمضان

أسامة الأزهري يروى تفاصيل علاقته بالشيخ المنصراوي ويحبس دموع عينه (فيديو)

أسامة الأزهري: السوشيال فيه كثير من الضرر لكن به كنوز من القيم (فيديو)

الجامع الأزهر: فرحة المسلمين بالعيد لن تكتمل إلا بتمام وحدتهم

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الجامع بالقاهرة الجديدة

إمام الحسين: العيد فرصة لصلة الأرحام والتراحم فيما بيننا

الأوقاف توزع مجلة الفردوس على الأطفال بمسجد الحسين عقب انتهاء صلاة العيد (صور)

توزيع زجاجات مياه وتمور على المصليين.. أبرز مظاهر العيد فى الساحة الحسينية

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام أتالانتا بالدورى الأوروبى

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

بينها إسرائيل.. روسيا تُحذّر مواطنيها من السفر لعدة بلدان فى الشرق الأوسط

سموتريتش يؤكد بدء جيش الاحتلال تعميق العمليات القتالية في رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة