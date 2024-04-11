جهود دعوية مكثفة للأوقاف في رمضان.. دروس للنشء بـ 13573 مسجدًا

بذلت وزارة الأوقاف، جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بمجال الدعوة خلال شهر رمضان المبارك في جميع مساجدها وتقديم خدمات تثقيفية ودعوية لكافة رواد المساجد.

وجاء تكثيف الأنشطة الدعوية وبرامج الدعوة الإلكترونية لوزارة الأوقاف كما يلي:



الأنشطة الدعوية:



1- تم عقد ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) بالقاهرة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.

2- تم عقد ملتقى الفكر بجميع المديريات الإقليمية بمسجد رئيس بكل محافظة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.

3- تم عقد ملتقى الفكر للواعظات الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) بالقاهرة عقب صلاة الظهر يوميًّا، بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف.

4- تم عقد ملتقى الفكر للواعظات بالمديريات بعدد 21 مديرية بعد صلاة الظهر.

5- تم عقد أكثر من 30 ألف درس يوميًّا خلال شهر رمضان عقب صلاة العصر لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف تناولوا فيها أحكام الصيام وفضائله، ومفطرات الصيام، ورخص ومبيحات الفطر في رمضان، وأحكام زكاة الفطر، وغير ذلك.

6- تم عقد خاطرة التراويح لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف، وتم عقد الدرس يوميًا عقب صلاة التراويح بجميع المساجد ما بين ( 5-7 ) دقائق.

7- تم عقد خاطرة الفجر، يوميًا عقب صلاة الفجر في حدود خمس دقائق.

8- تم إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية.

9- إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ9139 مسجدًا.

10- إقامة سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ5439 مسجدًا.

11- تمت إقامة عدد 80 ندوة تثقيفية بمراكز الثقافة الإسلامية بالمديريات الإقليمية بالتعاون مع عمداء المراكز.

12- تمت إقامة عدد 1212 ندوة للناشئة والطفل بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية بحضور عدد من الأئمة والواعظات.

13- تم عقد دروس النشء يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر بعدد 13573 مسجدًا.

14- أكثر من مائتي موفد إمام وقارئ لأكبر المساجد وأهم المراكز الإسلامية بالعالم.

- هذا فضلًا عن الندوات التثقيفية المشتركة التي عقدتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبعض الجهات الأخرى.

وفي جانب البرامج التلفزيونية والإذاعية والإلكترونية والمقالية.