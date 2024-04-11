الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

ضمن جهودها لخدمة كتاب الله.. "الأوقاف" تعقد 17637 مقرأة خلال شهر رمضان

أرشيفية
أرشيفية

بذلت وزارة الأوقاف، جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، وذلك في في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وفي إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم.

وترصد "الدستور" ما قدمته وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك، كما يلي: 

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المقارئ القرآنية

عقدت  وزارة الأوقاف 17637 مقرأة خلال شهر رمضان1445هـ، على النحو التالي:

مقارئ الأئمة: وعددها 621 مقرأة، وعقدت يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بإجمالي عدد (3105) مقرأة خلال شهر رمضان. 
مقارئ الأعضاء: تم إنشاء عدد(7) مقارئ جديدة ليصل عددها (853) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (4244) مقرأة خلال شهر رمضان.
مقارئ الجمهور: وعددها (2507) مقرأة، وعقدت يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، بإجمالي عدد (10028) خلال شهر رمضان.
المقارئ النموذجية: وعددها (25) مقرأة، وعقدت يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (100) مقرأة خلال شهر رمضان.
مقارئ السيدات: وعددها (5)، وعقدت يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (20) مقرأة خلال شهر رمضان.
مقارئ الواعظات: وعددها (35)، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر، بإجمالي عدد (140) مقرأة خلال شهر رمضان.

مجالس الإقراء

وجاءت مجالس الإقراء على كبار القراء  وعددها 18 مجلسًا، وعقدت أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر، بإجمالي عدد 78 مجلسًا خلال شهر رمضان.

مراكز التلاوة

مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة: وعددها (14) مركزًا، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة، بإجمالي عدد (152) مجلسًا خلال شهر رمضان.

مكاتب التحفيظ: بإجمالي عدد (8162) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان، وبيانها كالتالي:

مكاتب التحفيظ على درجة: وعددها (151)، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص:3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع (3322) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان.
مكاتب التحفيظ بالمكافأة: وعددها (220)، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م:4م عدا الجمعة والسبت، بواقع (4840) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان.

التحفيظ عن بعد

التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاتها 93 حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وبإجمالي عدد (828) حلقة خلال شهر رمضان.

برنامج صحِّح قراءتك

برنامج (صحِّح قراءتك): عُقد من الأحد للخميس أسبوعيًّا بعدد (1503) مسجد موزعة على الجمهورية، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من السبت إلى الخميس أسبوعيًّا، بإجمالي عدد (33088) جلسة خلال الشهر الكريم.

برنامج تلاوات لكبار القراء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ:

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، مع تعلم قواعد النطق السليم الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم، أطلقت وزارة الأوقاف برنامج تلاوات يوميًا بعد صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه ) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ، بإجمالي عدد (53) مجلس تلاوة من خلال البرنامج.
جدير بالذكر أنه يتم نشر جدول برنامج تلاوات مع بداية كل أسبوع مفصلا بالمواعيد وأسماء القراء،.
إحياء ليالي التراويح والتهجد من خلال كبار القراء بالمساجد الكبرى

برنامج تلاوات لشهر رمضان 1445هـــ:

عُقد يوميًّا خلال شهر رمضان بالمساجد الكبرى ؛ حيث تتم قراءة، (قرآن السهرة، قرآن الجمعة، قرآن العصر)، وفق الخطة التي المعتمدة لكل مديرية، بإجمالي عدد (1530) تلاوة قرآنية من خلال البرنامج.

وزارة الأوقاف شهر رمضان المبارك رمضان المبارك الأوقاف القرآن الكريم

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