11 شخصًا يفصلون فى أمر "السلكاوى" بعد العيد.. نقيب القراء: لا يليق ما فعله

علق الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، على الأخطاء التي وقع فيها القارئ محمد حامد السلكاوي، أثناء تلاوة قرآن فجر اليوم الخميس، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال "حشاد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "السلكاوي تعددت أخطاؤه خلال الفترة الماضية في أكثر من تلاوة، وتم إبلاغه بقراءة هذا الربع من القرآن الكريم في صلاة الفجر منذ 20 يومًا، وكان عليه مراجعة الآيات بشكل جيد قبل التلاوة خلال هذه الفترة".

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق "السلكاوي" من خلال لجنة التخيط الديني بالإذاعة، وهي مكونة من 11 شخصًا، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار نقيب القراء إلى أنه كان الأولى أن يُقدّم "السلكاوي" اعتذارًا للإذاعة عن تلاوة القرآن، خاصة بعد تعدد الأخطاء، مشيرًا إلى أنه "من الوارد أنه يُخطئ بسبب ظروف صحية".

وشدد “حشاد” على مكانة قراء مصر بين دول العالم، وأنها تعرف بدولة التلاوة، فلا يليق أن تصدر مثل تلك الأخطاء من قارئ مصري وعلى الهواء.

كانت حالة من الغضب سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الأخطاء التي وقع فيها القارئ محمد السلكاوي أثناء تلاوته قرآن الفجر، اليوم الخميس.