"نقابة القراء" تنعى شيخ المبتهلين وتكشف موعد ومكان الجنازة

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، ببالغ الحزن والأسى القارئ والمبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار، نقيب قراء محافظة الغربية السابق، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، في تصريحات له، إن النقابة تبحث تكريم الفقيد الراحل بما يليق باسمه وتاريخه.

وأكد “حشاد” أن أهل القرآن والإنشاد وقيادات الإذاعة والتليفزيون يودعون، غدًا الثلاثاء، الشيخ عبدالرحيم دويدار إلى مثواه الأخير، من مسجد الجمالة بقرية محلة روح بمركز طنطا، عقب صلاة العصر، وستقام ليلة العزاء بالسرادق المقام بالقرية.

ويعد الفقيد الراحل أحد أشهر المنشدين، ورحل بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب القرآن والإنشاد الدينى والشعبى لأكثر من ستين عامًا.