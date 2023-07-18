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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: رفع دعم نقابة القراء إلى 2 مليون جنيه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2023م، المتضمن رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح 2 مليون جنيه بدلًا من مليون جنيه. 

وأكد وزير الأوقاف في بيان له اليوم، أن الدعم المقدم لنقابة القراء يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته، مشيرًا إلى أن الدعم سيصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير، والثانية في أبريل، والثالثة في يوليو، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم .

الأوقاف نقابة القراء القرآن الكريم دعم نقابة القراء

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