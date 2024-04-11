الخميس 11 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

محمد السلكاوي
محمد السلكاوي

في صباح يوم 11 أبريل 2024، هزّ خطأ فادح في تلاوة قرآن الفجر عبر الإذاعة المصرية أوساط المجتمع المصري، فما الذي حدث؟
تفاصيل الخطأ

ارتكب القارئ محمد السلكاوي 10 أخطاء في التلاوة خلال 4 دقائق فقط، وتضمنت الأخطاء نطق بعض الكلمات بشكل خاطئ، وتغيير معنى الآيات، وقراءة بعض الآيات بترتيب غير صحيح.

ردود الفعل

عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من هذا الخطأ الجسيم، وطالب البعض بمحاسبة القارئ ومنعه من القراءة في الإذاعة مرة أخرى، ودافع آخرون عن القارئ معتبرين أن الخطأ غير مقصود، وأن الجميع معرضون للخطأ.

إجراءات الإذاعة

قررت نقابة القراء المصريين إيقاف السلكاوي عن القراءة لمدة عام واحد، كما قررت منع ظهوره على الهواء في قرآن الجمعة والفجر، ومنع بث التلاوات المسجلة له.

من ناحيته، أعلن محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن وقف الشيخ محمد حامد السلكاوي، لمدة عام، على أن يعرض أمره على لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإقرار صلاحيته من عدمها. 

يأتي قرار الإذاعة ضد القارئ محمد حامد السلكاوي، بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال تلاوته قرآن الفجر، اليوم الخميس، والتي تسبب في حالة من الغضب الكبير، ومطالبة الكثير من الغيورين على كتاب الله والمواطنين العاديين بضرورة محاسبته.

نقابة القراء

أعرب نقيب القراء، الشيخ محمد حشاد، عن حزنه الشديد مما حدث من الشيخ محمد حامد السلكاوي، قارئ فجر اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن رنين هاتفه لم يتوقف؛ بسبب كثرة الاتصالات، سواء من الغيورين على كتاب الله أو من الإعلاميين والصحفيين.

وفي ذات السياق، قال محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة القراء، إن الشيخ حشاد ينتظر قرار اللجنة الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعنية باختبار واعتماد قراء القرآن الكريم والمبتهلين، لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي.

وتابع: واتخاذ قرار ضد "السلكاوي" ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه ويخطئ في حق القرآن الكريم، وأيضًا من أجل الحفاظ على كتاب الله عز وجل.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق "السلكاوي" من  خلال لجنة التخطيط الديني بالإذاعة، وهي مكونة من 11 شخصًا، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

اعتذار للإذاعة

وأشار نقيب القراء إلى أنه كان الأولى أن يُقدّم "السلكاوي" اعتذارًا للإذاعة عن تلاوة القرآن، خاصة بعد تعدد الأخطاء، مشيرًا إلى أنه "من الوارد أنه يُخطئ بسبب ظروف صحية".

وشدد “حشاد” على مكانة قراء مصر بين دول العالم، وأنها تعرف بدولة التلاوة، فلا يليق أن تصدر مثل تلك الأخطاء من قارئ مصري وعلى الهواء.

المجتمع المصري محمد السلكاوي قرآن الجمعة محمد نوار الإذاعة المصرية

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