الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يكلف بوضع خطة عملية للجان "الشئون الإسلامية"

د.محمد مختار جمعة
د.محمد مختار جمعة

كلّف د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، د.محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  بوضع خطة عملية لجميع لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لتكثيف أنشطتها الفكرية والثقافية.

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حدد وزير الأوقاف لجان خدمة القرآن الكريم والابتهال الديني، ولجنة المرأة والطفل، ولجان الدراسات القرآنية، والفقهية، والسيرة والسنة النبوية مع استحداث لجنة لشئون وقضايا الشباب ويكون جل أعضائها من الشباب، مع الدفع بأعضاء من شباب العلماء والمثقفين والمفكرين في مختلف لجان المجلس لضخ دماء فكرية وحيوية إضافية لها مع العمل على إكساب هؤلاء الشباب خبرات عملية من واقع المعايشة لكبار العلماء والمفكرين.

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الأعلى للشئون الإسلامية شباب العلماء والمثقفين

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