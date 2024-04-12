فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل صاحبه عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وليلتها، وأجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بها شرعًا على العموم.

، والإكثار منها يوم الجمعة وليلتها من آكد المستحبات؛ فهو أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي؛ لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات، ولكون ذلك إشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل وهو الأكمل والأجمل، ولكون يوم الجمعة سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.