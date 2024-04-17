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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يشغل أذهان الموظفين والعاملين في مصر معرفة جدول مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، عقب تطبيقها بداية من مرتبات مارس 2024 الماضي، وذلك يكون قبل عودتهم لاستئناف العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بالزيادة الجديدة

وكانت بدأت إجازة عيد الفطر لعام 2024 للقطاع الحكومي من يوم الثلاثاء الموافق يوم 9 من شهر أبريل في عام 2024، وستنتهي اليوم الأحد 14 في شهر أبريل عام 2024، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

من جانبها، قامت وزارة المالية في مصر بتحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024، حيث أن أشارت لصرف المرتبات للعاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، لمدة 5 أيام بداية من يوم الأحد الموافق 21 من أبريل وسيستمر إلى يوم الأحد 28 من أبريل 2024، علي أن سيتم صرف المتأخرات خلال أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024

تصرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024 لليوم الأول: يوم الأحد الموافق 21 من أبريل 2024.

تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 فيداليوم الثاني: يوم الإثنين الموافق 22 من أبريل 2024.

وتصرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024 لليوم الثالث: يوم الثلاثاء الموافق 23 من أبريل 2024.

تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لليوم الرابع: يوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل 2024.

تصرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024 لليوم الخامس: يوم الأحد الموافق 28 من أبريل 2024.

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جدول مرتبات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

تصرف مرتبات شهر أبريل لعام 2024 بالزيادة الجديدة بدء من يوم 21 من أبريل 2024 وذلك طبقا للقيم التالية لكل درجة، وذلك يكون بداية من الدرجة الممتازة، وللدرجة السادسة كما يلي:

  • مرتبات إبريل 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12.200 جنيه.
  • مرتبات إبريل 2024 للدرجة العليا قيمة 10.200 جنيه.
  • مرتبات إبريل 2024 لدرجة المدير العام قيمة 9200 جنيه.
  • مرتبات إبريل 2024 للدرجة الأولى قيمة 8200 جنيه.
  • مرتبات إبريل 2024 للدرجة الثانية مبلغ 8000 جنيه.
  • مرتبات إبريل 2024 للدرجة الثالثة قيمة 7500 جنيه.
  • مرتبات إبريل 2024 للدرجة الرابعة قيمة 7000 جنيه.
  • مرتبات إبريل 2024 للدرجة الخامسة مبلغ 6500 جنيه.
  • مرتبات إبريل 2024 للدرجة السادسة قيمة 6000 جنيه.
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