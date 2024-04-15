الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة وتصدرت أعلى محركات البحث على جوجل، حيثُ من المقرر أن تصرف مرتبات شهر ابريل للموظفين والعاملين بالدولة خلال أيام وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، من خلال ماكينات الصرف الآلى.

وكانت بدأت إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024، وانتهت مساء الأحد 14 من شهر أبريل عام 2024، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

مرتبات شهر أبريل 2024

ويبحث الكثير من العاملين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، بعد تطبيقها بداية من مرتبات مارس 2024 الماضي، وذلك بعد عودتهم إلى استئناف العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ويستعرض "الدستور" موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وجدول صرف المرتبات للموظفين والعاملين بماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع المؤسسات الحكومية

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 ودرجات الحد الأدنى للموظفين

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

كشفت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث تم تحديد 5 أيام بالشهر لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وأوضحت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل2024

  • تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لليوم الأول: يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.
  • تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لليوم الثاني: يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024.
  • تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لليوم الثالث: يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024.
  • تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لليوم الرابع: يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.
  • تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 لليوم الخامس: يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

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