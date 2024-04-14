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تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وشروط استحقاقه بالزيادات الجديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادات الجديدة، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

نشرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بيان لها على موقعها الإلكترونى مؤكدة من خلاله أنه يبدأ صرف المعاشات مع بداية كل شهر جديد، وبالتالي يكون موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 مع الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو 2024.

اتحاد المهن الطبية يعلن صرف معاش شهر مايو بدءًا من اليوم

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بزيادة 15%.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي مايو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف معاشات شهر مايو 2024، كالتالى:

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ هيئة التأمينات الاجتماعية مباشرة من هنا.

تسجيل الدخول بـ كتابة الاسم وكلمة المرور.

الضغط على الاستعلام عن قيمة المعاش

كتابة البيانات المطلوبة لاستكمال العملية

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

يتاح للمستفيدين صرف المعاشات عبر ماكينات الـ "أية تى أم "بمختلف محافظات ومدن مصر، إضافة إلى مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، ومنافذ فوري.

ما هي شروط استحقاق المعاش؟

-بلوغ سن الشيخوخة.

واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ الاشتراك

 يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

يذكر أنه تم توجيه بزيادة المعاشات بـ 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، حيث شهدت زيادة في إبريل 2023 بنسبة 25%، وفى أكتوبر 2023 بنسبة 15%

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