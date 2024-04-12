بزيادة 15%.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

صرف معاشات شهر مايو 2024

يشغل بال المستفيدين من الحصول على المعاشات معرفة موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 عبر جوجل، حيث تستعد الهيئة القومية بمصر للتأمينات الاجتماعية، لبدء الصرف للمعاشات لجميع أصحاب المعاشات ومستحقيها، والبالغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن من مختلف محافظات الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير موعد صرف معاشات مايو 2024 بالزيادة الجديدة.

وتصرف التأمينات الاجتماعية في مصر، المعاشات مع بداية كل شهر جديد، حيث يكون من المقرر أن ستبدأ صرف معاشات مايو مع الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو 2024.

أماكن صوف معاشات شهر مايو 2024

وتصرف التأمينات من خلال كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، ماكينات الصرف الآلي ATM والبنوك، وكذلك منافذ شركة فوري، وذلك بالإضافة إلى منافذ شركة فوري، وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لجميع أصحاب المعاشات.

ويستحق المعاش، طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019 بعددًا من الحالات حددها القانون، حيث أن نص على استحقاقه عند بلوغ سن الشيخوخة وذلك مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يصرف أيضًا عند انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، شرط عدم ثبوت وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي.

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كما تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024، وذلك مع تطبيق الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للشهر الثاني على التوالي وتكون بنسبة 15%، حيث أن جرى تطبيقها بمنتصف شهر مارس الماضي، من ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.