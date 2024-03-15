موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يتساءل كثير من المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة الماضية على محركات بحث جوجل عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وصافي المرتب بعد الزيادة 2024، وموعد الحصول عليها بالتزامن مع شراء احتياجات شهر الصيام وعيد الفطر المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وزادت انشغال المواطنين بموعد قبض مارس ٢٠٢٤ والمقرر تطبيق الزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي خلاله ومعرفة صافي المرتب بعد الزيادة 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

كما تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبار من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 (21، 24، 25، 26، 27).

موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات

اقرا وزارة المالية حزمة من الحماية المجتمعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه على أن يتم تطبيقها مع مرتبات شهر مارس المقبل وتتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين ١٠٠٠ جنيه و١٢٠٠ جنيه، ويستطيع الموظف معرفة قيمة المرتب حسب الدرجة الوظيفية بعد زيادة الدرجات الوظيفية.

جدول زيادة المرتبات بعد الزيادة الأخيرة ٢٠٢٤

مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة ارتفعت من ٤٠٠٠ جنيه الي ٦٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة ارتفعت من ٤٥٠٠ جنيه الي ٦٥٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الرابعة ارتفعت من ٥٠٠٠ جنيه الي ٧٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه.

صافي المرتب بعد الزيادة 2024

مرتبات الدرجة الوظيفية الثالثة ارتفعت من ٥٥٠٠ جنيه الي ٧٥٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الثانية ارتفعت من ٦٠٠٠ جنيه الي ٨٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الاولي ارتفعت من ٧٠٠٠ جنيه الي ٩٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الأولي أ (مدير عام) ارتفعت من ٨٠٠٠ جنيه الي ١٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية العليا ارتفعت من ٩٠٠٠ جنيه الي ١٢٠٠٠ جنيه بواقع ثلاثة الاف جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتاز ارتفعت من ١١٠٠٠ جنيه الي ١٤٠٠٠ جنيه بواقع ثلاثة الاف جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو ١٨٠ مليار جنيه.