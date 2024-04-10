يبحث كثير من المواطنين عن سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع بدء أول أيام عيد الفطر، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين للاحتفال بالعيد في الحدائق والأماكن العامة مع أطفالهم.

حديقة الحيوان في الزقايق

تم افتتاح حديقة مفتوحة للحيوانات مخصصة للأطفال في مدينة الزقايق بمحافظة الشرقية، لمشاهدة أنواع من الحيوانات الأليفة بشكل مباشر وإطعامهم، وقضاء وقت ممتع معهم.

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

تبلغ سعر تذكرة حديقة الحيوان بمدينة الزقايق محافظة الشرقية 5 جنيهات.

معلومات عن حديقة الحيوان بالزقايق

تبلغ مساحة حديقة الحيوان بالزقايق 600 متر مربع، وهي عبارة عن مجموعات مفتوحة دون حواجز ومنازل، والتي سيوضع في كل جوارة نوع من الحيوانات الأليف غير المؤذي ويناسب الأطفال للتعامل معها مباشرة.

مواعيد عمل حديقة الحيوان في الزقازيق

تبدأ مواعيد عمل حديقة الحيوان في الزقايق من الساعة 8 صباحًا، حتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، ويبلغ سعر التذكرة نحو 5 جنيهات فقط للفرد الواحد، ويمكن للزوار الجلوس داخل الحديقة طوال ساعات العمل، والاستمتاع برؤية الحيوانات والطيور الأليفة.

يذكر أن حديقة الحيوان في مدينة الزقازيق تتبع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وأنشئت عام 1999 ميلادية، وتبلغ مساحتها نحو 5 أفدنة، وتضم الحديقة 25 نوعًا من الحيوانات والطيور، منها أنواع من القرود والغزال والبجع والبط والبجع والطاووس، والكبش والماعز وتماسيح وسلاحف وغيرها.

محافظات تحتوي على حدائق للحيوانات تابعة لوزارة الزراعة

يوجد عدد من حدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة في 5 محافظات وهم: