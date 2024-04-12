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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك تراجع طفيف، حيث تراجع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – بنحو 5 جنيهات، ولكنها ظلت عند ارتفاعات القياسية، متأثرة بارتفاع سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب اليوم الجمعة 12-4-2024

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 12-4-2024، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب بالمصنعية حسب محل الصاغة وحسب عيار الذهب، فسجل سعر الذهب بالمصنعية للذهب عيار 21 بين 60 إلى 100 جنيه للجرام، بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 لتصل إلى 14% من سعر جرام الذهب. 

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سعر الذهب في مصر

عيار 24: بيع 3،657 جنيه، وللشراء 3،628 جنيه. 

عيار 22: بيع 3،352 جنيه، وللشراء 3،326 جنيه.

عيار 14: بيع 2،133جنيه، وللشراء 2،116 جنيه.

عيار 12: بيع 1،828 جنيه، وللشراء 1،814 جنيه.

الأونصة: بيع 113،204 جنيه، وللشراء 113،915 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 25،480 جنيه، وللشراء 25،640 جنيه. 

الكيلو بيع 3،640،000 شراء 3،662،857 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء 

سجل سعر الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر -: بيع 3200جنيه، وللشراء 3175 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18: بيع 2742.75 جنيه، وللشراء 2721.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع جديد متأثر بالتغيرات الجيوسياسية في العالم مما عزز الإقبال عليه كملاذ آمن، رغم ارتفاع مؤشر الدولار أيضًا.

 فسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا بنحو 0.21% لتصل إلى 2338.30 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة (تسليم شهر مايو) بما يقرب 0.29% لتسجل المستوى 2343.3 دولار للأوقية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11-4-2024

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