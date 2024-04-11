الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11-4-2024

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 47.53 جنيهًا للشراء و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 47.53 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 47.63 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيهًا للشراء، و47.60 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 47.50 جنيهًا للشراء، و47.60 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم  في بنك كريدي أجريكول فسجل، سعر 47.50 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 47.60 جنيهًا.

كما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 47.45 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 47.55  جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي سعر 47.70 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 47.80  جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية سعر 47.53 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 47.63  جنيهًا.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم  في البنك المركزي، سعر 47.53 جنيهًا للشراء و47.66 جنيهًا للبيع. 

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