الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادي: الذهب يظل الملاذ الآمن في ظل توحش شبح التضخم والركود

الذهب
الذهب

قال فادي كامل المحلل الاقتصادي، إننا إذا نظرنا إلى الثلاث سنوات الماضية، سنلاحظ أنه في الوقت الذي رفعت فيه البنوك المركزية أسعار الفائدة، حافظ الذهب على قيمته ومكانته كملاذ آمن.

وأضاف “كامل” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الرئيسية كالبنك الأوروبي والبنك الفيدرالي الأوروبي والبنك الفيدرالي الأمريكي، فالعالم ما زال بيحارب شبح التضخم والركود الاقتصادي، ليستمر الذهب في الاحتفاظ بمكانته كملاذ آمن.

وأوضح أن كل بنوك المركزية عادت مرة أخرى لشراء كميات كبيرة جدا من الذهب لزيادة احتياطياتها منه مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

اكسترا نيوز الذهب الملاذ الامن البنوك أسعار الفائدة

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