معبر رفح يواصل العمل بأقصى طاقة فى ثانى أيام عيد الفطر لتسهيل دخول المساعدات

قال إبراهيم عزت مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن معبر رفح البري يعمل بكامل طاقته بحلول عيد الفطر المبارك، وبالتزامن مع احتفالات عيد الفطر ما زال الأهالي في قطاع غزة في أمس الحاجة للمساعدات الغذائية والإنسانية والاحتياجات المعيشية.

وأضاف عزت، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف العمل في معبر رفح لإيصال ونفاذ العدد الأكبر من الشاحنات والمساعدات لأهالي القطاع، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في الأرقام فمئات من الشاحنات دخلت عن طريق معبر رفح خلال الأيام الماضية.

دخول مزيد من شاحنات المساعدات لغزة

وأوضح أن اليوم هناك عشرات الشاحنات ونحن في منتصف النهار، وعلى ما يبدو أن الساعة المقبلة ستشهد مزيدًا من دخول هذه الشاحنات، وربما رصدنا بكاميرا إكسترا نيوز دخول عدد كبير من الشاحنات صباح هذا اليوم.

وأشار إلى أنه يوم أمس كان هناك أيضًا مصدر مصري رفيع المستوى أكد لنا دخول 314 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح، بالإضافة لاصطفاف لسيارات الإسعاف المصرية هنا في الجهة المقابلة للمعبر لاستقبال ونقل الجرحى الفلسطينيين عن طريق معبر رفح أيضًا للعلاج في المستشفيات المصرية.