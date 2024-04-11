الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

معبر رفح يواصل العمل بأقصى طاقة فى ثانى أيام عيد الفطر لتسهيل دخول المساعدات

معبر رفح
معبر رفح

قال إبراهيم عزت مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن معبر رفح البري يعمل بكامل طاقته بحلول عيد الفطر المبارك، وبالتزامن مع احتفالات عيد الفطر ما زال الأهالي في قطاع غزة في أمس الحاجة للمساعدات الغذائية والإنسانية والاحتياجات المعيشية.

وأضاف عزت، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف العمل في معبر رفح لإيصال ونفاذ العدد الأكبر من الشاحنات والمساعدات لأهالي القطاع، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في الأرقام فمئات من الشاحنات دخلت عن طريق معبر رفح خلال الأيام الماضية.

دخول مزيد من شاحنات المساعدات لغزة

وأوضح أن اليوم هناك عشرات الشاحنات ونحن في منتصف النهار، وعلى ما يبدو أن الساعة المقبلة ستشهد مزيدًا من دخول هذه الشاحنات، وربما رصدنا بكاميرا إكسترا نيوز دخول عدد كبير من الشاحنات صباح هذا اليوم.

وأشار إلى أنه يوم أمس كان هناك أيضًا مصدر مصري رفيع المستوى أكد لنا دخول 314 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح، بالإضافة لاصطفاف لسيارات الإسعاف المصرية هنا في الجهة المقابلة للمعبر لاستقبال ونقل الجرحى الفلسطينيين عن طريق معبر رفح أيضًا للعلاج في المستشفيات المصرية.

اكسترا نيوز معبر رفح عيد الفطر قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي المساعدات الشاحنات

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تسعى بكل قوة لاتساع رقعة الصراع

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المواقع فى رفح

أستاذ علوم سياسية: على أوروبا أن تأخذ تهديدات داعش على محمل الجد

القاهرة الإخبارية: داعش التى كفرت فصائل المقاومة الفلسطينية هى من ستقف ضد إسرائيل؟

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتنصل من مقتل أولاد وأحفاد إسماعيل هنية

"العشري": رغبة مصرية لتكثيف عدد شاحنات المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

القاهرة الإخبارية: غزة حزينة فى أول أيام عيد الفطر بسبب العدوان الإسرائيلى

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب لم يبحث اغتيال أبناء إسماعيل هنية

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

11 شخصًا يفصلون فى أمر "السلكاوى" بعد العيد.. نقيب القراء: لا يليق ما فعله

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

خلال مشاجرة لخلافات أسرية.. أب يمزق ابنه فى أول يوم العيد بمنشأة ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا