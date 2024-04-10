الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: داعش التى كفرت فصائل المقاومة الفلسطينية هى من ستقف ضد إسرائيل؟

كمال ماضي
كمال ماضي

قال كمال ماضي، مذيع القاهرة الإخبارية: "نحن اليوم أمام وبال ألصق بأمتنا بل هي نكبة ألمت بنا شوهت صورتنا وصدرت ملمحا مغايرًا تماما عن ديننا، الخبر يأخذنا إلى تهديدات من تنظيم داعش المتطرف بشن هجمات دامية في مباريات دور الأبطال الأوروبي".

وأضاف ماضي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم برنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: "هنا قد نقف أمام أحد مؤيدهم إذ يقول دفاعًا عن ديننا ذودًا عن ملتنا واتباعًا لسنة رسولنا وكأنهم يتقربون إلى ربهم بترويع وتخويف وإرهاب للأنفس لترد عليه متعجبًا من ادعاءاته تلك بالقول أدين يرى جرم قتل نفس واحدة كمن قتل الناس جميعًا يدعوكم لذلك أدين يأمر بأن لا إكراه في الدين ورسول موجهم بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يدفعانكم لذلك أي صناعة للكذب تلك".

وتابع: "وهنا قد يقول آخر حركهم العدوان والإبادة على غزة لترد عليه مستنكرًا أحقًا أتقتنع بتبريرك هذا؟ أداعش الذي كان يرى الإسرائيلي رؤيا العين عبر الحدود في سيناء ثم يدير له الظهر ويذهب لاستهداف جندي مصري صائم في نهار رمضان أهو من يقف ضد إسرائيل؟ أداعش الذي كفر فصائل المقاومة الفلسطينية هو من سيقف ضد إسرائيل؟ أداعش الذي ترك مواطن الصراع والتماسي في غزة والضفة في جنوب لبنان والجولان المحتل ثم ذهب إلى أقصى الشمال للتفجير في روسيا هو من يدعم قضايانا؟ عذرًا هو أسوأ دعاية وأبشع تسويق للجهل بيننا جهل أغفل أول أمر إلهي أنزل إلينا بأن اقرأ أي تعلم وتفقه أما مع الجهل والإغفال فتتوه البوصلة ويضل معها صواب المصير".
 

القاهرة الإخبارية تنظيم داعش ارهاب العدوان غزة سيناء المقاومة الفلسطينية

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