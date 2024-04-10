الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتنصل من مقتل أولاد وأحفاد إسماعيل هنية

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إنه في ظل الظروف المواتية لعقد إطار تفاهم جديد وصفقة جديدة تتيح من خلالها للجانب الإسرائيلي الإفراج عن المحتجزين  لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، خرجت العديد من التصريحات على لسان هيئة البث الرسمية الإسرائيلية وحتى إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية تنفي أي مسئولية لكبينيت الحرب أو المستوى السياسي باتخاذ قرار عملية اغتيال أولاد وأحفاد إسماعيل هنية في قطاع غزة.

 

وأضافت أبو شمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن كبينيت الحرب الإسرائيلي لم يبحث إغتيال أبناء هنية، وإذاعة الجيش الإسرائيلي قالت بأنه لم يتم إبلاغ نتنياهو وجالانت قبل تنفيذ عملية الإغتيال، وأن العملية نفذت اعتمادا على معلومات استخباراتية وصلت في اللحظة الأخيرة.

 

وأوضحت أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت بأن المستوى السياسي أي المتمثل في كبينيت الحرب على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوجئ بعملية اغتيال أبناء هنية وأن العملية تمت دون موافقته، وكذلك الحال كان بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي والشباك  يعلنان فيه اغتيال ثلاثة من أبناء هنية.

وأشارت إلى أن مركز موقع “والا” الإسرائيلي أكد نقلًا عن مسئول إسرائيلي بأن نتنياهو لم يعرف سلفًا بالهجوم الذي اغتيل فيه أبناء وأحفاد هنية وبأن هذا الاغتيال جاء لأنهم أعضاء وعناصر في المقاومة الفلسطينية وليس لهدف انتقامي سياسي من نتنياهو.

 

 

القاهرة الإخبارية المحتجزين فصائل المقاومة اغتيال إسماعيل هنية قطاع غزة

مواد متعلقة

"العشري": رغبة مصرية لتكثيف عدد شاحنات المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

القاهرة الإخبارية: غزة حزينة فى أول أيام عيد الفطر بسبب العدوان الإسرائيلى

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب لم يبحث اغتيال أبناء إسماعيل هنية

القاهرة الإخبارية: تجدد قصف أحياء المغراقة والزهراء بغزة

"الحريديم" يتظاهرون احتجاجا على مساعى حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية

كيف تنظر الصين إلى القمة الثلاثية بين أمريكا واليابان والفلبين؟.. أستاذ دراسات دولية يوضح

القاهرة الإخبارية: فلسطينيات يزرن قبور شهداء العدوان الإسرائيلى فى أول أيام عيد الفطر

أمير مخول: حكومة نتنياهو تحاول إقحام إيران فى حرب مع الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

الاحتلال الإسرائيلى يوضح تفاصيل عملية اغتيال أبناء وأحفاد هنية

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء أول أيام عيد الفطر

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة