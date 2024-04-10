القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتنصل من مقتل أولاد وأحفاد إسماعيل هنية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إنه في ظل الظروف المواتية لعقد إطار تفاهم جديد وصفقة جديدة تتيح من خلالها للجانب الإسرائيلي الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، خرجت العديد من التصريحات على لسان هيئة البث الرسمية الإسرائيلية وحتى إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية تنفي أي مسئولية لكبينيت الحرب أو المستوى السياسي باتخاذ قرار عملية اغتيال أولاد وأحفاد إسماعيل هنية في قطاع غزة.

وأضافت أبو شمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن كبينيت الحرب الإسرائيلي لم يبحث إغتيال أبناء هنية، وإذاعة الجيش الإسرائيلي قالت بأنه لم يتم إبلاغ نتنياهو وجالانت قبل تنفيذ عملية الإغتيال، وأن العملية نفذت اعتمادا على معلومات استخباراتية وصلت في اللحظة الأخيرة.

وأوضحت أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت بأن المستوى السياسي أي المتمثل في كبينيت الحرب على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوجئ بعملية اغتيال أبناء هنية وأن العملية تمت دون موافقته، وكذلك الحال كان بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي والشباك يعلنان فيه اغتيال ثلاثة من أبناء هنية.

وأشارت إلى أن مركز موقع “والا” الإسرائيلي أكد نقلًا عن مسئول إسرائيلي بأن نتنياهو لم يعرف سلفًا بالهجوم الذي اغتيل فيه أبناء وأحفاد هنية وبأن هذا الاغتيال جاء لأنهم أعضاء وعناصر في المقاومة الفلسطينية وليس لهدف انتقامي سياسي من نتنياهو.