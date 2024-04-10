القاهرة الإخبارية: غزة حزينة فى أول أيام عيد الفطر بسبب العدوان الإسرائيلى

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، إن غزة حزينة وهذا العيد جاء في أوضاع سيئة على الفلسطينيين وخصوصًا النازحين في قطاع غزة في ظل هذا العدوان المتواصل على القطاع، مشيرًا إلى أن أجواء العيد اقتصرت فقط على إقامة الشعائر الدينية والصلاة بالقرب من المساجد المدمرة وخيام النازحين وما دون ذلك عاد الفلسطينيون إلى حياتهم في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة.

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا العيد يأتي في ظل تحليق مكثفب للطائرات الحربية الإسرائيلية التي تقوم بالإغارة على عدة مناطق في مدينة غزة والشمال، أبرز هذه الغارات التي استهدفت مركبة تعود لعائلة إسماعيل هنية ما أدى إلى استشهاد 6 من أفراد أسرته من أحفاده وأبنائه، بالإضافة إلى غارات أخرى أيضا استهدفت منطقة وادي غزة وغارات أيضًا استهدفت حي زيتون والشجاعية.

وأوضح أن هذه الغارة كانت مستهدفة مركبة تسير في مخيم الشاطئ الذي يقع إلى الغرب من مدينة غزة حيث تسكن عائلة هنية في تلك المنطقة، وكانت هذه المركبة تقلهم في تلك المنطقة حينما باغتتها الطائرات الحربية الإسرائيبية بالصواريخ بشكل مباشر مما أدى إلى ارتقاء من فيها جميعا وإصابة عدد من المارة في تلك المنطقة.

