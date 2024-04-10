عصام ملكاوي: محاولات إسرائيل لاكتساب الوقت بحثا عن النصر الرمزي

قال د.عصام ملكاوي أستاذ الدراسات الاستراتيجية، إننا عندما ننظر إلى الشعارات أو الكلمات التي تتحدث بها الإدارة الأمريكية واصفة مشهد القتال في قطاع غزة، يدل دلال واضحة على أن هناك في ما يسمى الشيزوفرينيا الإعلامية، بأن هناك قول مقصود لذاته وقول للاستهلاك المحلي والدولي.



وأضاف أستاذ الدراسات الاستراتيجية، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية تسمى بالمصطلح الاستراتيجي في علم الاجتماع المغالطات المنطقية، والمغالطات المنطقية عندما تقوم دولة أو شخص رسمي أو مسؤولًا سياسي بإبداء وجهة نظر تبدو للطرف الآخر أنها منطقية ولكنها في الحقيقة هي مغالطة تم تركيبها لقلب الصورة الحقيقية عن وضعه وحتى لا يشعر الآخر بأن هنالك شيء غير الحقيقة التي ينطق بها هذا الشخص، مشيرًا إلى أن هذه المغالطات هي التي أصبحنا نعيش بها في هذه المتاهة التي يمكن أن نرى من خلالها تلك الجرائم.

وتابع: “وكأن هؤلاء الذين قتلوا أكثر من 33 ألف شهيد و100 ألف جريح و20 ألف تحت الأنقاض مع عمليات قصدية من سلاح الجو ومن الدبابات ومن الرماية المدفعية والصواريخ وكلها أسلحة أمريكية ثم يقولوا نحن لا نريد أن تكون هناك كارثة بشرية”.

وأشار، إلى أن هذا التسويف في هذه الأيام ما هو إلا شراء وقت علا وعسى أن تصل إسرائيل إلى ما يسمى حالة من النصر الرمزي وحتى الآن لم تصل إليها.