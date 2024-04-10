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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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365 شاحنة مساعدات غذائية دخلت قطاع غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

قال أيمن عماد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح، إننا لاحظنا في أول أيام عيد الفطر المبارك حركة دءوبة من أعداد الشاحنات التي تمكنت من العبور إلى الأراضي الفلسطينية برغم أننا لازلنا في منتصف اليوم.

وأضاف عماد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أن 365 شاحنة من المساعدات الإنسانية تمكنت من العبور إلى الأراضي الفلسطينية سواء من معبر كرم أبو سالم الذي استقبل 280 شاحنة من العبور والخضوع لعملية التدقيق ومن ثم بعد ذلك التوجه إلى قطاع غزة، أو من خلال معبر رفح الذي استطاعت 85 شاحنة أن تعبر الأراضي الفلسطينية بعدما خضعت لعملية التدقيق في منطقة العوجة، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير يعكس الجهد الكبير للتحركات المصرية في كل الأصعدة.

وأوضح أن ما يزيد على مليون ونصف من الفلسطينيين يقيمون في مخيمات بالقرب من الحدود المصرية أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم، وبالتالي فإن هذه المساعدات بالتأكيد لها أثر كبير عليهم في هذا التوقيت في ظل المجاعة التي بدأت أو أصبحت وشيكة داخل هذا القطاع.

ولفت إلى أن 19 من حالات الإصابة تمكن معبر رفح حتى الآن من استقبالهم وتم اتخاذ كل أوجه الرعاية والتشخيص، وبعد ذلك تم نقلهم إلى المستشفيات التي خصصتها مصر لاستقبال هذه الحالات إن كانت الوجهة الأولى هي المستشفيات شمال سيناء تحديدًا مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد، وإن كانت هناك حالات تستدعي إلى السفر إلى القاهرة أو النقل إلى القاهرة يتم اتخاذ ذلك على الفور.

 

 

القاهرة الإخبارية معبر رفح عيد الفطر الأراضي الفلسطينية المساعدات الإنسانية كرم أبو سالم قطاع غزة

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