خبير شئون إسرائيلية: توتر وخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب استمرار التصعيد بغزة

قال أحمد شديد خبير الشئون الإسرائيلية، إن الرد الإسرائيلي على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن قفزة جديدة ونوعية في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل وعلى وجه الخصوص بنيامين نتنياهو والذي تجمع كافة الدوائر في إسرائيل أنه لم يعد مرحبا به ولا مرغوبا به إن كان بالداخل أو على صعيد الدول.

وأضاف خبير الشئون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حديث الرئيس الأمريكي أمس جاء انسجاما أو توافقًا مع حديث وزير خارجية فرنسا الذي طالب بفرض عقوبات على إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك معركة جديدة فتحت في إسرائيل ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية وما بين الجيش إذا إن الوزير جانتس وآيزنكوت اتهما رئيس الأركان هرتسي هاليفي برفض الأوامر العسكرية ورفض الخطط المطروحة بما يتعلق بعملية رفح العسكرية.

وأوضح أن هناك حالة من السخط من قبل الحكومة الإسرائيلية على الجيش الفاشل لغاية الآن في تحقيق الأهداف، مؤكدًا أن هذا ينعكس حقيقة على شكل إسرائيل في الخارج بما فيها الولايات المتحدة.