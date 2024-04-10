الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعات متفاقمة وفرحة العيد لا تكتمل

آثار الدمار فى غزة
آثار الدمار فى غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها حمل عنوان "فرحة عيد الفطر لا تكتمل.. منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعات متفاقمة".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية" أن المسلمين في مختلف أنحاء العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد أن انتهوا من صيام شهر رمضان، لكن فرحة العيد لم تكتمل في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد أحداثًا، خاصة بدءًا من الأراضي المحتلة في فلسطين، حيث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لم يشفع للقطاع مروره بـ6 أشهر كاملة من التدمير والإبادة أو حتى دخول شهر رمضان حتى يتحقق له الهدوء، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي في أقسى صوره وأمام مرأى ومسمع وصمت من المجتمع الدولي.

وأوضح أن التوتر في الأراضي المحتلة ألقى بظلاله في لبنان، مع مخاوف من تصعيد إسرائيلي محتمل بسبب التشابك بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على الحدود، وما قد يتبعه من تصعيد مؤكد للأزمة السياسية والمالية الذي تعيشه البلاد بالفعل.

وتابع: "أما الأراضي السورية فإنها لم تسلم هي الأخرى من يد إسرائيل التي تطال مناطق سورية بين الحين والآخر، بزعم استهداف عناصر إيرانية ومعادية لإسرائيل".

واستكمل: "وجنوبا في اليمن، يستمر الوضع في التدهور والتصعيد، فلا تزال ميليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء تمثل ثقلا كبيرا على كاهل اليمنيين منذ عشر سنين، باتت فيها البلاد على شفا الجوع، ممثلة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية حول العالم، كما ينذر تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر بكارثة دولية واتساع للصراع القائم في الشرق الأوسط بصورة لا يمكن الحد منها في حالة خروجه عن السيطرة".

وواصل: "أما السودان، فتبقى فيه الأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع وسط تناحر دامٍ، قتل الآلاف، وأجبر الملايين على الخروج من البلاد والانتقال من مواطنهم، مع تحذيرات أممية من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، عيدٌ سعيد، وأزماتٌ محزنة، ودعواتٌ بأن تلوح في الأفق حلولٌ للصراعات تعيد البسمة للوجوه والسلام للشعوب".

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