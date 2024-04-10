الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تنظر الصين إلى القمة الثلاثية بين أمريكا واليابان والفلبين؟.. أستاذ دراسات دولية يوضح

أمريكا واليابان والفلبين
أمريكا واليابان والفلبين

قال د. شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية، إن بكين لديها هواجس ومخاوف مما يجري، فهي تعتقد أن التوترات التي تجري في منطقة بحر الصين الجنوبي هي تعود لعامل خارجي، وهذا العامل الخارجي هو الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

وأضاف أستاذ الدراسات الدولية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة كانت بكين داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى أنه قبل سنوات كان العمل على الموضوع الداخلي، موضوع الإيجور وموضوع الديموقراطية وما إلى ذلك ثم بدأ العمل على إحاطة بكين بطوق من التحالفات.

 

وأوضح، أن هذه التحالفات لطالما انتقدتها بكين وكانت ترى أنها تشكل ربما نوى لما سمي ناتو آسيوي، مشيرًا إلى أن بعض الدول في منطقة بحر الصين الجنوبي المعضلة الأساسية أن أكثر دول منطقة بحر الصين الجنوبي لديها مخاوف من بكين ولديها خلافات تاريخية حول موضوع المياه في هذه المنطقة.

 

ونوّه، إلى أن وجهة نظر بكين أنها تعود إلى حقيتها في هذه المياه إلى خط 9 وأن هذه المنطقة متغيرة وما إلى ذلك، وتدعو إلى حل المشكلة عن طريق الأسيان، موضحًا أن الولايات المتحدة لها حضور قوي إن كان في كوريا الجنوبية أو في اليابان.

 

وتابع: "في الآونة الأخيرة بدأت ربما تبحث عن من يكون الدولة الأولى لمواجهة بيكينن، واليابان لديها هذا الحماس لأنها تعتقد أن الصين ربما هي العدو الأول وهناك شبه حقيدة اليابانية ترى أنه خلال عشر سنوات القادمة الصين حتما ستغزو اليابان.

 

 

مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية بكين هواجس بحر الصين الولايات المتحدة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: فلسطينيات يزرن قبور شهداء العدوان الإسرائيلى فى أول أيام عيد الفطر

أمير مخول: حكومة نتنياهو تحاول إقحام إيران فى حرب مع الولايات المتحدة

عصام ملكاوي: محاولات إسرائيل لاكتساب الوقت بحثا عن النصر الرمزي

365 شاحنة مساعدات غذائية دخلت قطاع غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم

خبير شئون إسرائيلية: توتر وخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب استمرار التصعيد بغزة

القاهرة الإخبارية: منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعات متفاقمة وفرحة العيد لا تكتمل

القاهرة الإخبارية: بايدن يتهم نتنياهو باتباع سياسة خاطئة بشأن قطاع غزة

باحثة سياسية: الاحتلال ينفذ مجزرة جديدة فى غزة فجر أول أيام عيد الفطر

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

تفاصيل استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وأولادهم بقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة