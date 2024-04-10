كيف تنظر الصين إلى القمة الثلاثية بين أمريكا واليابان والفلبين؟.. أستاذ دراسات دولية يوضح

قال د. شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية، إن بكين لديها هواجس ومخاوف مما يجري، فهي تعتقد أن التوترات التي تجري في منطقة بحر الصين الجنوبي هي تعود لعامل خارجي، وهذا العامل الخارجي هو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أستاذ الدراسات الدولية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة كانت بكين داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى أنه قبل سنوات كان العمل على الموضوع الداخلي، موضوع الإيجور وموضوع الديموقراطية وما إلى ذلك ثم بدأ العمل على إحاطة بكين بطوق من التحالفات.

وأوضح، أن هذه التحالفات لطالما انتقدتها بكين وكانت ترى أنها تشكل ربما نوى لما سمي ناتو آسيوي، مشيرًا إلى أن بعض الدول في منطقة بحر الصين الجنوبي المعضلة الأساسية أن أكثر دول منطقة بحر الصين الجنوبي لديها مخاوف من بكين ولديها خلافات تاريخية حول موضوع المياه في هذه المنطقة.

ونوّه، إلى أن وجهة نظر بكين أنها تعود إلى حقيتها في هذه المياه إلى خط 9 وأن هذه المنطقة متغيرة وما إلى ذلك، وتدعو إلى حل المشكلة عن طريق الأسيان، موضحًا أن الولايات المتحدة لها حضور قوي إن كان في كوريا الجنوبية أو في اليابان.

وتابع: "في الآونة الأخيرة بدأت ربما تبحث عن من يكون الدولة الأولى لمواجهة بيكينن، واليابان لديها هذا الحماس لأنها تعتقد أن الصين ربما هي العدو الأول وهناك شبه حقيدة اليابانية ترى أنه خلال عشر سنوات القادمة الصين حتما ستغزو اليابان.