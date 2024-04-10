الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمير مخول: حكومة نتنياهو تحاول إقحام إيران في حرب مع الولايات المتحدة

نتنياهو
نتنياهو

قال أمير مخول الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ايران غير معنية بحرب إقليمية وإسرائيل غير معنية بحرب إقليمية، فإيران ليست بصدد حرب وإنما دون سقف الحرب وقد يكون الوضع الاستراتيجية الإيرانية أن الوضع الحالي هو أفضل لها من أن تنجر الى حرب مباشرة لكن كما يبدو حكومة نتنياهو معنية في جر إيران إلى حرب مع الولايات المتحدة.

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم على القنصلية الإيرانية هو نوع من استفزاز، والاستراتيجية الإيرانية مختلفة تماما عن الاستراتيجية الإسرائيلية، ولذلك تواصل إسرائيل الحالة وكأنها هي ضحية الرد الممكن على اعتدائها، وهذا ليس دقيقا وفيه إشغال أيضًا لرأي العام.

وأوضح أنه من المستبعد أن تدخل الولايات المتحدة في تشابك مباشر مع إيران، لأن الولايات المتحدة لت تستطيع أن تقرر ماذا سيكون تداعيات ذلك ولا إسرائيل تستطيع ذلك، لا عسكريًا ولا إقتصاديًا ولا على الممرات المائية والتجارة الدولية.

وهذا الجزء أكبر من موضوع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ما تريد إسرائيل أن الولايات المتحدة لديها حسابات بالأساس وأصعب معقدة أكثر من إسرائيل في موضوع علاقات إيران مع روسيا، علاقات إيران مع الصين.

 

 

القاهرة الإخبارية إيران إسرائيل حرب إقليمية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

عصام ملكاوي: محاولات إسرائيل لاكتساب الوقت بحثا عن النصر الرمزي

365 شاحنة مساعدات غذائية دخلت قطاع غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم

خبير شئون إسرائيلية: توتر وخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب استمرار التصعيد بغزة

القاهرة الإخبارية: منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعات متفاقمة وفرحة العيد لا تكتمل

القاهرة الإخبارية: بايدن يتهم نتنياهو باتباع سياسة خاطئة بشأن قطاع غزة

باحثة سياسية: الاحتلال ينفذ مجزرة جديدة فى غزة فجر أول أيام عيد الفطر

القاهرة الإخبارية: رئيس وزراء العراق يصدر جملة من الإجراءات لتنشيط القطاع المصرفى الأهلى

القاهرة الإخبارية: لبنان يتحدى التهديدات الإسرائيلية فى العيد بالتجاهل التام

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

تفاصيل استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وأولادهم بقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة