أمير مخول: حكومة نتنياهو تحاول إقحام إيران في حرب مع الولايات المتحدة

قال أمير مخول الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ايران غير معنية بحرب إقليمية وإسرائيل غير معنية بحرب إقليمية، فإيران ليست بصدد حرب وإنما دون سقف الحرب وقد يكون الوضع الاستراتيجية الإيرانية أن الوضع الحالي هو أفضل لها من أن تنجر الى حرب مباشرة لكن كما يبدو حكومة نتنياهو معنية في جر إيران إلى حرب مع الولايات المتحدة.

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم على القنصلية الإيرانية هو نوع من استفزاز، والاستراتيجية الإيرانية مختلفة تماما عن الاستراتيجية الإسرائيلية، ولذلك تواصل إسرائيل الحالة وكأنها هي ضحية الرد الممكن على اعتدائها، وهذا ليس دقيقا وفيه إشغال أيضًا لرأي العام.

وأوضح أنه من المستبعد أن تدخل الولايات المتحدة في تشابك مباشر مع إيران، لأن الولايات المتحدة لت تستطيع أن تقرر ماذا سيكون تداعيات ذلك ولا إسرائيل تستطيع ذلك، لا عسكريًا ولا إقتصاديًا ولا على الممرات المائية والتجارة الدولية.

وهذا الجزء أكبر من موضوع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ما تريد إسرائيل أن الولايات المتحدة لديها حسابات بالأساس وأصعب معقدة أكثر من إسرائيل في موضوع علاقات إيران مع روسيا، علاقات إيران مع الصين.