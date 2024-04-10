القاهرة الإخبارية: فلسطينيات يزرن قبور شهداء العدوان الإسرائيلى فى أول أيام عيد الفطر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان "الموت أصبح جزءا من حياتهم.. فلسطينيات يزرن قبور شهداء العدوان الإسرائيلي في أول أيام عيد الفطر".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن حال زائرات القبور في غزة كأن السماء تبكي معهن في العيد، فالموت أصبح جزءًا من الحياة في القطاع.

وأوضح، أن أمهات وأخوات وزوجات فلسطينيات جلسن على شواهد القبور رغم الأمطار يتذكرن أحباءهن رجالا ونساء استشهدوا واستشهدن في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولفت، إلى أن أحدث ساكني هذه القبور في رفح الفلسطينية استشهدوا سواء بقصف مناطقهم وإطلاق النيران عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو من مرض وجوع بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الغاشم على القطاع، ومنهم من مات مكلوما على عزيز لديه.

وأشار، إلى أن عيد الفطر عاد على سكان غزة بحال غير الحال ولم يعد معه أحباء كانوا يرسمون البسمة على الوجوه ويزرعون البهجة في القلوب، وحلت في القطاع مظاهر الآلم والحزن والموت شاهدة على مأساة فلسطينية لم تكتب نهايتها بعد.